У Фирташа заявили о потере контроля над северодонецким "Азотом"

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Холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа, потерял контроль над заводом Азот в Северодонецке.

Об этом говорится в заявлении группы.

В нем отмечается, что все заявления о скором запуске завода необоснованны и распространяются представителями оккупационных властей Северодонецка при поддержке пропагандистов.

В группе добавили, что оборудование основных и вспомогательных цехов получило серьезные повреждения из-за ведения открытых боевых действий на территории завода. В частности, повреждены оба цеха аммиака и цех азотной кислоты.

Также пострадала практически вся инфраструктура завода: системы водоснабжения, водоочистки и энергообеспечения, разрушены хранилища. Полностью разрушена система электроснабжения.

Для того чтобы оценить масштабы разрушений и убытков, необходимо провести технический аудит. Пока это невозможно, поскольку группа не контролирует завод, а большинство персонала эвакуировано.

"Считаем недопустимой ситуацию, когда оккупанты осознанно подвергают опасности людей, заставляя их выходить на предприятие", – говорится в заявлении.

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Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона, говорится в сообщении. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью.

Напоминаем:

Потери химической промышленности составляют 5-6 млрд долл. оборотных средств от падения производства и продаж, почти 600 млн долл. прибыли и около 2 млрд долл. – стоимость производственных мощностей.

Экономическая правда