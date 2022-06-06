Из-за войны химпромышленность потеряла почти 600 миллионов долларов прибыли

Потери химической промышленности составляют 5-6 млрд долл оборотных средств от падения производства и продаж, почти 600 млн долл прибыли и около 2 млрд долл – стоимость производственных мощностей.

Об этом свидетельствуют предварительные подсчеты Союза химиков Украины на 15 мая, говорится в статье ЭП.

Доля химической промышленности ВВП Украины составляет около 3%. В структуре промышленного производства эта отрасль в зависимости от года занимала от 9% до 10.

При этом объем внутреннего товарного рынка химической продукции в Украине по итогам 2020 года составил 10,6 млрд долл., из них импорт – 74%, собственное производство – 26%.

С начала войны большинство химических предприятий приостановили производство, преимущественно это опасные производства в зоне активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Уничтожены от попадания вражеских ракет крупные оптовые склады химических товаров.

Предприятия сектора: Более 200 заводов, на которых было занято около 220 тысяч сотрудников. Центры органического синтеза – Лисичанск, Северодонецк, Запорожье, Днепродзержинск. Пластмассы, синтетические смолы выпускают в Северодонецке, Запорожье, Луцке.

Флагманы: Северодонецкое объединение "Азот", Концерн "Стирол" (Горловка), "Ровноазот"; "Азот" (Черкассы) – все входят в группу Ostchem Дмитрия Фирташа, Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, Одесский припортовый завод, "Карпатнефтехим".

Среди основных проблем сектора – поврежденная инфраструктура городов, где расположены предприятия, повреждена или уничтожена транспортная инфраструктура самих предприятий, нарушены логистические цепи.

Кроме того, значительная часть работников вынужденно переселилась в безопасные районы.

По данным ГП "Черкасский НИТЕХИМ", значительные разрушения получили не менее 7 химических предприятий из категории крупных и средних. Ни один завод не возобновил работу на 100%, полностью приостановили деятельность 40-50%.

"Полностью потерян производитель серной кислоты в городе Рубежное, получили значительные повреждения ЧАО "Северодонецкий Азот" и ПАО "Сумыхимпром". В секторе производства удобрений используются около 25% производственных мощностей", - отмечают в Союзе химиков Украины.

Читайте подробнее в статье: Аграрный бизнес, металлурги, IT, химия и другие: как дела у гигантов украинской экономики

Экономическая правда