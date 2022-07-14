ЕС может представить седьмой пакет санкций в течение недели – СМИ

Евросоюз готовится обнародовать и утвердить новый пакет санкций против России в течение недели – ожидается, что в нем будет запрет импорта российского золота.

Об этом сообщает EURACTIV со ссылкой на несколько дипломатов ЕС.

Подготовка к новому, седьмому пакету должна возобновиться в четверг и пятницу 14 и 15 июля. Вероятно, он будет утвержден государствами-членами до середины следующей недели.

Этот пакет будет включать запрет на импорт российского золота, являющегося крупнейшим неэнергетическим экспортом страны, а также расширит список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта в РФ. Среди других мер пакета – новые персональные санкции против физических и юридических лиц, связанных с более широким окружением президента России Владимира Путина.

Эмбарго на золото было ранее согласовано на саммите G7 в прошлом месяце членами ЕС Францией, Германией и Италией со своими коллегами из США, Канады, Японии и Великобритании.

Кроме того, новый пакет санкций будет направлен на устранение лазейок в ранее утвержденных мерах, например путем добавления определенных продуктов в список запрещенных товаров. Некоторые дипломаты ЕС предполагают, что в седьмом пакете также найдется место для недавно опубликованного разъяснения Европейской комиссии по транзиту подсанкционных товаров в российский Калининградский анклав.

Хотя некоторые страны-члены, прежде всего из Восточной Европы, продолжают настаивать на дополнительных мерах по энергетике, большинство стран ЕС не готовы к новым шагам вроде полного эмбарго на нефть или ограничения по газу.

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Украина при этом настаивает на том, чтобы в новом санкционном пакете были меры по блокированию всех российских банков, еще не попавших под меры. По словам собеседников агентства, подобные шаги могут быть рассмотрены ЕС в следующих пакетах санкций.

Напоминаем:

Евросоюз работает над новыми санкциями, которые запретят импорт российского золота – РФ является второй по величине золотодобывающей страной в мире с экспортом золота в 12,6 млрд. фунтов в прошлом году.

Однако отраслевые аналитики считают, что запрет будет символичным, ведь уже наложенные санкции фактически закрыли рынки ЕС и США для России. В частности, потоки в традиционные торговые центры в Лондоне и Цюрихе преимущественно прекратились из-за "самосанкционирования" отрасли.