ЄС хоче заборонити імпорт російського золота вслід за США – Bloomberg

Євросоюз працює над новими санкціями, які заборонять імпорт російського золота – РФ є другою за величиною золотодобувною країною у світі з експортом золота в 12,6 млрд фунтів торік.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовникіВ, наближених до процесу.

Раніше країни Великої Сімки оголосили про плани заборонити імпорт золота з Росії. Тоді Британія заявила, що цей захід матиме "великий вплив" на здатність РФ фінансувати свою армію та на спроби олігархів уникнути наслідків фінансових санкцій, купуючи золоті злитки.

Проте галузеві аналітики висловлюють менший ентузіазм, і описують заборону як скоріше символічну, адже вже накладені санкції фактично закрили ринки ЄС та США для Росії. Зокрема, потоки до традиційних торгових центрів у Лондоні та Цюріху переважно припинилися через "самосанкціонування" галузі.

Підготовка до нового пакету санкцій наразі триває. Новий пакет також охоплюватиме корективи раніше схвалених заходів, які можуть включати зміни правил транзиту підсанкційних товарів до російського анклаву Калінінграда, розповіли агентству співрозмовники.

Лідери G7 на зустрічі в Німеччині цього тижня також домовилися обговорити варіанти обмеження ціни на російську нафту, зокрема шляхом заборони таких послуг як страхування, необхідне для транспортування сирої нафти та нафтопродуктів. Водночас, за даними агенства, цей механізм не запрацює найближчим часом.

Низка країн ЄС наполягає на посиленні санкцій, наприклад – на газ, але наразі в ЄС немає готовності до рішучих санкційних кроків. Натомість увага, швидше за все, буде зосереджена на посиленні та розширенні існуючих санкцій, таких як обмеження на експорт технологій, а також санкції проти російських олігархів і організацій.

ВІДЕО ДНЯ

Країни-члени наразі заморозили майже 14 мільярдів євро активів, що належать особам, які потрапили під санкції.

Нагадуємо:

Сполучені Штати у вівторок розширили санкції проти Росії, оголосивши про заборону імпорту російського золота та додавши до санкційного списку 70 юридичних і 29 фізичних осіб.





