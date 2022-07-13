Правительство даст 300 миллионов на ремонт трех разрушенных ТЭЦ, в частности – Кременчугской

Кабинет министров планирует выделить почти 300 млн грн на ремонт трех теплоэлектроцентралей в Чернигове, Охтырке и Кременчуге которые разрушили российские атаки,.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что в ходе визита в Черниговскую область посетил местную ТЭЦ, которую российские войска разрушили в марте - на ней разрушены 15 объектов.

"Повреждения действительно существенные, поэтому правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупить оборудование для этой теплоцентрали", - сообщил Шмигаль. По его словам, эти средства позволят обеспечить теплом жителей Чернигова и области.

Кроме того, 100 млн грн направят на восстановление Кременчугской ТЭЦ, еще 86,5 млн грн – для Охтырской ТЭЦ. Оба предприятия также сильно повреждены от обстрелов. Эти средства позволят ТЭЦ оперативно провести ремонты и запуститься в отопительный сезон.