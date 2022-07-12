Через неделю пробки судов для экспорта зерна возле дельты Дуная исчезнут – министерство

К вечеру вторника уже 16 судов прошли устьем Быстрое для загрузки украинского зерна, при таких темпах ожидается, что пробки в дельте Дуная исчезнут в течение недели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Еще более 90 судов ожидают на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти именно в украинские порты. Всего на рейде румынского канала Сулина находится 135 судов.

Как рассказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, сейчас пропускная способность и организация работы на Сулине дают возможность принимать только 4 судна при необходимости не менее 8 судов в сутки. Однако правительство ведет переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии по поводу увеличения количества прохождений через Сулинский канал.

"При этих условиях и наличии пути через устье Быстрое мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс тонн", – заявил Васьков.

Кроме того, по обращению МИУ Военно-Морские Силы ВС Украины приняли участие в организации обеспечения перевозок гражданскими судами.

Напоминаем:

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Российский военный флот блокирует морские пути в порты Украины на побережье Черного моря, делая невозможным безопасную перевозку зерна в другие страны. Как следствие, агроэкспортеры должны были переориентироваться на речные порты и сухопутные пути – автотранспорт и железную дорогу.

После освобождения украинскими военными острова Змеиный в Одесской области от оккупантов возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море". До этого момента суда, осуществлявшие грузоперевозки в украинских Дунайских портах, вынуждены были использовать единственный транспортный путь – канал Сулина, который расположен на территории Румынии.

Вместе этой пропускной способности недостаточно для полноценной замены морских портов. В июне имеющимися маршрутами удалось экспортировать 2,5 млн. тонн продукции, в то время как месячная потребность в экспорте такой продукции составляет 8 млн. тонн.