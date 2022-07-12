Цены на нефть обвалились на 7%, Brent снова меньше $100

Котировки нефтяных контрактов на торгах 12 июля упали на около 7% на фоне беспокойства рынка по замедлению развития мировой экономики.

Об этом говорится в данных Investing, Financial Times.

Brent, эталонная марка нефти, упала на 7,6% до 99,51 доллара за баррель во время утренних торгов во вторник. К 20:10 по Киеву котировки колеблются на уровне около 99,9 доллара за баррель.

West Texas Intermediate (WTI), эталонная марка нефти в США, упала на 7,9% до 96,48 доллара, после чего углубила падение до 96 долларов за баррель. Такие котировки остаются на трехмесячном минимуме.

Недавние беспокойства по поводу перспектив мировой экономики усилились во вторник после данных, свидетельствующих о пессимистических настроениях инвесторов по экономике Германии из-за беспокойства по поставкам энергоресурсов в стране и инфляции.

Отмечается, что распродажа на нефтяных рынках сопровождалась ростом стоимости государственных облигаций, поскольку инвесторы пытаются минимизировать риски вкладами в государственный долг.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

В среду, 6 июля, котировки эталонной марки нефти Brent впервые за два месяца упали ниже 100 долларов за баррель, и за день котировки потеряли более 10 долларов – это третье самое большое падение за сутки в истории.