В Дії вернётся шеринг техпаспорта и появится перевод на английский

В течение месяца в Дії появится около 10 новых услуг и документов, в частности – вернется возможность поделиться техпаспортом, а у документов появится английский перевод.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Благодаря шерингу техпаспорта им можно будет поделиться в несколько щелчков с человеком, который пользуется вашим авто. Эту услугу запустили на Diia Summit в феврале, но из-за войны ее работу временно остановили.

Также среди ближайших обновлений – цифровые документы в приложении вскоре будут переведены на английский.

В бета-тесте на этой неделе появятся электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство, а на очереди – тестирование военных облигаций и первых услуг Нотариата.

Напоминаем:

В Дії появится ряд новых услуг, включая изменение места регистрации и справку о несудимости.