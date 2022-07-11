В Дії вернётся шеринг техпаспорта и появится перевод на английский
В течение месяца в Дії появится около 10 новых услуг и документов, в частности – вернется возможность поделиться техпаспортом, а у документов появится английский перевод.
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Благодаря шерингу техпаспорта им можно будет поделиться в несколько щелчков с человеком, который пользуется вашим авто. Эту услугу запустили на Diia Summit в феврале, но из-за войны ее работу временно остановили.
Также среди ближайших обновлений – цифровые документы в приложении вскоре будут переведены на английский.
В бета-тесте на этой неделе появятся электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство, а на очереди – тестирование военных облигаций и первых услуг Нотариата.
Напоминаем:
В Дії появится ряд новых услуг, включая изменение места регистрации и справку о несудимости.