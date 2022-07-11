Укрзализныця выплатила последний в этом году платеж по евробондам

Укрзализныця 11 июля провела второй и последний в этом году купонный платеж по еврооблигациям на сумму 36 млн долларов.

Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин в Telegram.

"Заплатили сегодня второй и последний в этом году купонный платеж по еврооблигациям, $36 млн", – написал он.

По данным рейтингового агентства S&P, будущие платежи "Укрзализныци" в 2022-2023 годах относительно невелики и составляют 125 млн долларов в ближайшие 12 месяцев, в том числе – выплачены в понедельник 36 млн дол. Следующий крупный платеж приходится на 2024 год.

Напоминаем:

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг АО "Укрзализныця" с CCC+ в ССС в связи с военными действиями на территории Украины.

В июле "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на 300 миллионов долларов под 7,875% годовых