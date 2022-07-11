ЕС планирует представить новый пакет санкций против РФ в ближайшие недели – Bloomberg

Европейский Союз планирует предложить новый пакет санкций против России из-за развязанной полномасштабной войны против Украины в ближайшие недели.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, приближенные к вопросу.

Новый пакет санкций может включать ограничения на импорт золота, отдельные изменения в отношении введенных ранее санкций и расширение санкционных списков физических и юридических лиц.

Обсуждения механизмов ограничения цены на нефть продолжаются и вряд ли состоятся в ближайшее время, отмечают собеседники агентства. Некоторые страны-члены настаивали на расширении санкций блока по газу, но большинство стран не решаются двигаться в таком направлении.

Напоминаем:

Евросоюз работает над новыми санкциями, которые запретят импорт российского золота – РФ является второй по величине золотодобывающей страной в мире с экспортом золота в 12,6 млрд. фунтов в прошлом году.

Однако отраслевые аналитики считают, что запрет будет символичным, ведь уже наложенные санкции фактически закрыли рынки ЕС и США для России. В частности, потоки в традиционные торговые центры в Лондоне и Цюрихе преимущественно прекратились из-за "самосанкционирования" отрасли.

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Новый пакет также может охватывать коррективы предыдущих мер, в частности – изменение правил транзита подсанкционных товаров в российский Калининградский анклав.

3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Белоруссии.