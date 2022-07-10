Более 80% бизнеса считают, что украинские компании могут конкурировать на рынке ЕС

По мнению украинского бизнеса (83%), украинские компании могут конкурировать на европейских рынках.

Об этом говорится в исследовании Gradus Research.

Из числа этих украинских бизнесменов, 46% считают, что вполне состоятельны, а 37% — это сложно, но возможно.

"Мы видим, что заряд оптимизма у украинского бизнеса по отношению к ЕС есть, несмотря на все сложности и осознание барьеров", - отметили в Gradus.

Напоминаем:

За границу релоцировалось около 11% переезжавших отечественных предприятий, а 17% ответили, что переместились и в пределах Украины, и за границу.