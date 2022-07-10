Украину могут принять в Банк развития Совета Европы по сокращенной процедуре
Воскресенье, 10 июля 2022, 10:58 -
Банк развития Совета Европы (БРСЭ) принял решение о специальных условиях скорейшего обретения Украиной членства в финучреждении.
Об этом сообщил глава Минрегиона Алексей Чернышев.
По его словам, обретение членства в БРСЭ откроет Украине дополнительные возможности для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны, предоставления соцуслуг и восстановления разрушенной социальной инфраструктуры.
Административный совет Банка также одобрил пять новых ссуд на 465 млн евро, большая часть которых будет направлена на поддержку беженцев из Украины в странах-участницах БРСЭ.