Украину могут принять в Банк развития Совета Европы по сокращенной процедуре

Банк развития Совета Европы (БРСЭ) принял решение о специальных условиях скорейшего обретения Украиной членства в финучреждении.

Об этом сообщил глава Минрегиона Алексей Чернышев.

По его словам, обретение членства в БРСЭ откроет Украине дополнительные возможности для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны, предоставления соцуслуг и восстановления разрушенной социальной инфраструктуры.

Административный совет Банка также одобрил пять новых ссуд на 465 млн евро, большая часть которых будет направлена ​​на поддержку беженцев из Украины в странах-участницах БРСЭ.