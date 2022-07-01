Оккупанты начали расчищать вход в порт Мариуполя, чтобы вывозить украденное зерно и металл

Российские оккупанты в Мариуполе запустили буксирный кран для очистки суходного канала и акватории порта, что позволит им вывозить судами ворованное украинское зерно и металл.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, из Мариупольского района отдельно подано электричество и продолжается запуск портовых кранов. Таким образом, в первой декаде июля порт может быть готов для принятия грузов и отгрузки награбленного украинского зерна и металла через основной глубоководный канал.

Грузы, заявил Андрющенко, планируется поставлять напрямую через Сирию.

Отметим, что российские оккупанты еще с мая пытаются частично восстанавливать порт в оккупированном Мариуполе, на территории которого находятся украинский металл и зерно.

По словам директора порта Игоря Барского, на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн дол. Зерна было существенно меньше – 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов.

Сначала оккупанты разблокировали старые ворота порта. С учетом глубины около 3,5 м туда могут входить суда речного типа с небольшой осадкой. Однако российские суда не могут зайти в порт, пока не будет расчищена акватория порта от затонувшего морского транспорта. По словам Барского, оккупанты могут расчистить 3-4 причала из 18.

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Чтобы это сделать, врагу потребовалась электроэнергия, чтобы использовать портальные краны.

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