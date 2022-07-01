ЕС предложил выделить Украине 1 миллиард евро экстренной помощи

Европейский Союз предложил выделить Украине 1 миллиард евро в виде скорой финансовой помощи, ведь блоку пока не удается договориться о большем пакете в 9 млрд евро.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Обновлено от 16:54. Вскоре после публикации новости со ссылкой на Bloomberg президент Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен официально заявила об инициативе выделения Украине 1 млрд евро срочной помощи.

Страны ЕС подготовили такой резервный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие Германии на пакет, предусматривавший 8,8 миллиарда евро ссуд. Кроме сомнений в структуре финансирования, Германия требует предоставить Украине гранты, то есть безвозвратную помощь, вместо кредитов, чтобы уменьшить долговое бремя страны

Правительство канцлера Олафа Шольца не согласно с тем, как предлагается рассчитать и структурировать гарантии, под какие средства будут переданы Украине. Ранее на вопрос о задержке согласования "макрофина", министр финансов Германии Кристиан Линднер сказал, что страна уже согласовала 1 млрд евро гранта для Украины, что следует принять во внимание.

"Не следует обращаться в Германию дважды", - сказал Линднер. "Каждый должен быть привлечен по мере его возможностей".

Ранее сообщалось, что Евросоюз планировал согласовать детали финансового пакета помощи для Украины в 9 млрд евро в конце июня.

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Ожидается, что финансовый пакет будет включать в себя ряд условий, которые учитывают текущие обстоятельства Украины и касаются усилий по реконструкции и избежанию нецелевого использования средств.