ЄС планує цього тижня домовитися щодо €9 мільярдів фінансової допомоги Україні - ЗМІ

Євросоюз планує найближчими днями погодити деталі фінансового пакету допомоги для України в 9 мільярдів євро.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, наближених до процесу.

Нова програма макрофінансової допомоги складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом для відшкодування основної суми. Про це агентству повідомили три чиновники ЄС, які додали, що виплати відсотків будуть покриватися з бюджету Євросоюзу.

Лідери ЄС мають зустрітися у четвер і п’ятницю в Брюсселі, щоб обговорити план реконструкції України та заявку на українське членство. План допомоги мають затвердити всі 27 країн-членів.

Європейська комісія вперше запропонувала цей пакет допомоги в середині травня для покриття частини фінансових потреб України у розмірі близько 5 млрд євро на місяць. Тоді Єврокомісія та Німеччина не погодилися щодо дизайну пакету: у ЄК наполягали на наданні допомоги у вигляді позики, тоді як Німеччина наполягала на використанні грантів, щоб уникнути збільшення боргового навантаження Києва.

Деякі інші країни, зокрема Словаччина, спершу теж сумнівалися, чи є кредити кращим способом підтримки. Натомість, наприклад, Данія та низка інших країн, вагалися, чи не підірватиме надання грантів довіру до України на ринках.

Іншим питанням було те, скільки урядів повинні були б запропонувати гарантії для забезпечення позик у разі дефолту України. Блок покриє 100% гарантії, причому близько 8 млрд євро нададуть країни-члени. Решта буде надходити з бюджету ЄС.

Зараз ЄК займається уточненням деталей, пов'язаних з гарантіями. Водночас у ЄС переконані, що перша виплата відбудеться цього літа. Ще три-чотири транші планувалося переказати до кінця року, але це залежатиме від наявності гарантій та фінансових потреб України.

Очікується, що фінансовий пакет включатиме низку умов, які враховують поточні обставини України та стосуються зусиль з реконструкції та уникнення нецільового використання коштів.