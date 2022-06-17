Остаточні дані: інфляція в єврозоні у травні досягла рекордних 8,1%

У травні інфляція в єврозоні прискорилася до рекордно високого рівня - споживчі ціни у єврозоні підскочили на 8,1% у річному вимірі (проти 7,4% у квітні).

Про це свідчать остаточні дані Статистичного управління ЄС.

При цьому, остаточні дані співпали з попередніми.

Зазначається, що прискорення було викликано продуктами харчування та енергоносіїв після того, як вторгнення Росії в Україну призвело до зростання цін на сировинні товари.

Таким чином, інфляція перевищує цільовий показник ЄЦБ, що становить 2%, більш ніж у чотири рази. ЄЦБ зберіг ключові відсоткові ставки за підсумками засідання, що відбулося минулого тижня, і заявив про намір підняти їх на 25 базисних пунктів у липні.

Повідомляється, що продукти харчування, алкоголь та тютюн зросли у ціні на 7,5%, промислові товари - на 4,2%, послуги - на 3,5%.

Нагадаємо:

Інфляція в єврозоні прискорилася до рекордно високого рівня, що посилило дискусію в Європейському центральному банку про те, як швидко підвищувати ключові ставки з рекордно низьких рівнів.

Економічна правда