Сеть WOG отменила ограничение на отпуск горючего "в одни руки" с картой лояльности

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Сеть автозаправочных станций WOG убирает ограничения на отпуск горючего – такие условия будут действовать для участников программы лояльности.

Об этом сообщила пресс-служба WOG.

С 1 июля снимаются все лимиты на отпуск любого вида горючего на всех АЗК сети WOG. Новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE", – сообщили в компании.

Отмечается, что для держателей карты PRIDE также разрешили покупать газ за наличные и банковские карты на тех АЗК, где отпуск горючего происходит исключительно за безналичный расчет.

Напоминаем:

Ранее глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявлял, что благодаря наращиванию поставок горючего на украинские автозаправочные станции в июле для автомобилистов исчезнут ограничения объема покупки горючего за один визит

До этого на WOG можно было приобрести до 20 л горючего в сутки.