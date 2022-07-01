Делегация США на конференции МАГАТЭ осудила действия РФ против ядерных объектов в Украине
Делегация США резко осудила военные действия РФ против Украины во время конференции МАГАТЭ в Вене и призвала усилить международные усилия по поддержанию ядерной безопасности в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
"В ходе организованного МАГАТЭ 7-го совещания договорных сторон по рассмотрению выполнения обязательств по Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным ядерным топливом и проходящим в Вене радиоактивными отходами (ОЯТ и РАО) делегация Соединенных Штатов резко осудила военные действия России против Украины.
Представители США обратились в другие страны с призывом усилить международные усилия для поддержки ядерной безопасности в Украине, в частности, относительно безопасного обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами", - говорится в сообщении.
В своем заявлении США подчеркнули, что неспровоцированная война РФ против Украины ставит под угрозу достижение всех основных целей Объединенной конвенции, добавили в "Энергоатоме".
"Поэтому следует не игнорировать угрозы ядерной безопасности, вызванные войной РФ против Украины, а принять все возможные меры для помощи нашему государству в вопросах обеспечения безопасности ядерных установок и обращения с ОЯТ и РАО", - цитирует компания заявление представителей США.
Американская делегация подчеркнула, что полностью поддерживает усилия ГП "НАЭК "Энергоатом" и Госатомрегулирования Украины по этим вопросам, резюмировали в украинской компании.
Напомним:
Украинская делегация атомщиков устроила демарш на международной конференции МАГАТЭ в Вене во время выступления представителя России.
Экономическая правда
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