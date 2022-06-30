Украинские атомщики устроили демарш на конференции МАГАТЭ во время выступления представителя РФ
Украинская делегация атомщиков устроила демарш на международной конференции МАГАТЭ в Вене во время выступления представителя России.
Об этом сообщили в "Энергоатоме".
Как отметили в компании, с 27 июня в Вене продолжается Седьмое совещание договорных сторон по рассмотрению выполнения обязательств по Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и радиоактивными отходами, организованное МАГАТЭ.
"Государство-террорист широко представлено на этом мероприятии, и, несмотря на замечания со стороны украинской делегации к организаторам, ее представители на одном из заседаний не только выступали с докладами, но и председательствовали в ряде секций.
Итак, когда свое выступление начал спикер с россии, все присутствующие на мероприятии атомщики из Украины во главе с главой Госатомрегулирования Олегом Кориковым и главным консультантом президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Александром Моциком устроили демарш и покинули зал заседаний", - говорится в сообщении.
Перед тем, как покинуть зал заседаний, представители Украины напомнили собравшимся, что впервые в истории атомной энергетики РФ захватила атомную электростанцию в нашей стране, оккупанты похищают работников АЭС и членов их семей, обстреливают атомную электростанцию, выпускают в непосредственной близости от АЭС ракеты.
"И стреляет так, что траектории ракет проходят непосредственно у ядерных реакторов, почти над ядерными реакторами, на малой высоте - 100-200 метров, что грозит катастрофой даже большей, чем Чернобыль и Фукусима вместе взятые".
Поэтому, по нашему мнению, путинская Россия не заслуживает не только отчитываться перед МАГАТЭ, но и просто быть представлена в этой организации", - заявил глава Госатомрегулирования Олег Кориков перед тем, как украинская делегация покинула зал заседаний.
Экономическая правда
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