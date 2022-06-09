ВВП Украины упал более чем на 15% в первом квартале года

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Валовой внутренний продукт Украины сократился в первом квартале 2022 года на 15,1% в годовом исчислении.

Об этом идет речь в оперативной оценке Государственной службы статистики.

Так, по оценке Госстата, реальный ВВП в I квартале 2022 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 19,3% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2021 года – на 15,1%.

Напоминаем:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения экономики Украины из-за войны войны до 30% - к концу марта прогноз составил минус 20%.

По оценкам правительства, только в 2022 году ВВП может снизиться на 30-50%.