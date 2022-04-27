Шмигаль допускає падіння ВВП у 2022 році на 50%

За оцінками уряду, лише у 2022 році ВВП може впасти на 30-50%.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заяви у колонці The Economist.

За його словами, за перші шість тижнів війни загальна шкода економіці України перевищила 500 мільярдів доларів. "За оцінками уряду, у довгостроковій перспективі ця цифра може зрости до 1 трлн доларів, або вп'ятеро більше за торішній ВВП", - зазначив він.

Нагадуємо:

За оцінками S&P, ВВП України цього року скоротиться на 45,7%. Проте відновлюватись українська економіка буде швидше, ніж російська, і повернеться на довоєнний рівень за п'ять років.