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Футбол: Английская Премьер-лига приостановила соглашение на 43 миллиона фунтов с российским транслятором

Четверг, 9 июня 2022, 16:37 - Алексей Павлыш

Английская Премьер-лига приостановила соглашение на 43 млн фунтов стерлингов с российским телеканалом "Матч ТВ" на трансляции в РФ матчей АПЛ.

Об этом пишет The Athletic.

В мае издание писало, что решение о сделке еще не принято. Однако теперь стало известно, что 9 июня клубам АПЛ сообщили, что соглашение приостановлено.

Соглашение стоимостью 43 млн фунтов стерлингов рассчитано на сезоны 2022/23-2027/28.

В марте АПЛ заявила о приостановке соглашения с российским транслятором Rambler (Okko Sport), транслировавшим в России матчи лиги в сезоне 2021-2022.

Rambler принадлежит российскому госбанку Сбербанк, попавшему под санкции США и Великобритании, напоминает издание.

Канал "Матч ТВ" принадлежит холдингу "Газпром медиа", владельцем которого является "Газпромбанк", также попавший под санкции.

"Матч ТВ" был создан в 2015 году в соответствии с указом президента РФ Путина.

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Англия Россия футбол телевидения спорт
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