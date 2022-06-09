Футбол: Английская Премьер-лига приостановила соглашение на 43 миллиона фунтов с российским транслятором
Английская Премьер-лига приостановила соглашение на 43 млн фунтов стерлингов с российским телеканалом "Матч ТВ" на трансляции в РФ матчей АПЛ.
Об этом пишет The Athletic.
В мае издание писало, что решение о сделке еще не принято. Однако теперь стало известно, что 9 июня клубам АПЛ сообщили, что соглашение приостановлено.
Соглашение стоимостью 43 млн фунтов стерлингов рассчитано на сезоны 2022/23-2027/28.
В марте АПЛ заявила о приостановке соглашения с российским транслятором Rambler (Okko Sport), транслировавшим в России матчи лиги в сезоне 2021-2022.
Rambler принадлежит российскому госбанку Сбербанк, попавшему под санкции США и Великобритании, напоминает издание.
Канал "Матч ТВ" принадлежит холдингу "Газпром медиа", владельцем которого является "Газпромбанк", также попавший под санкции.
"Матч ТВ" был создан в 2015 году в соответствии с указом президента РФ Путина.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь у Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.