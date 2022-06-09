Украина ожидает получить 20 млрд долларов международной помощи до конца года - Минфин

До конца 2022 года Украина может получить от международных партнеров около 20 млрд. долларов грантовой и кредитной помощи.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

"До конца года, по нашим ожиданиям, мы дополнительно хотим собрать еще 20 млрд долларов — это то, о чем мы сейчас ведем переговоры. Мы ускоряем получение этих кредитных договоров или если это гранты, то механизмы их получения", — пояснил Марченко.

По расчетам главы Минфина, в июне Украина планирует привлечь внешнее финансирование на сумму около 4,8 млрд долларов, что будет существенным ростом по сравнению с маем, когда правительству удалось привлечь около 1,5 млрд долларов.

Кроме этого, Минфин рассчитывает привлечь еще около 4 млрд долларов в июле.

Напоминаем:

Прямая поддержка в размере 1 млрд долларов в рамках пакета помощи Украине от США объемом 40 млрд долларов уже прибыла в Украину – ожидается еще 7,5 млрд долл. грантовой помощи в скором времени.

Ведущие экономики Группы семи и мировые финансовые учреждения предоставляют 19,8 млрд долларов помощи для поддержки государственных финансов Украины.