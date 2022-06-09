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Укр / Рус

Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда 

Четверг, 9 июня 2022, 13:49 - Дана Гордийчук

В течение последней недели россияне нанесли 1 млрд долларов ущерба украинской инфраструктуре, и с 24 февраля ущерб для предприятий достиг 11,5 млрд долларов.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

При этом на 8 мая общая сумма прямого ущерба инфраструктуры, которую рассчитывают аналитики, уменьшилась на 2,6 млрд долл. до 103,9 млрд долл. вследствие пересчета потерь, причиненных отдельным категориям объектов железнодорожной инфраструктуры, религиозным и культурным сооружениям, а также потерь легковых авто.

За последнюю неделю произошел рост ущерба, нанесенного предприятиям, учебным заведениям и здравоохранению, детсадам, админзданиям и складской инфраструктуре.

Ущерб украинским предприятиям уже достиг 11.5 млрд долл., образовательным заведениям — 1.6 млрд долл., медучреждениям – 1.1 млрд долл. За время полномасштабного вторжения повреждено или захвачено по меньшей мере 44.8 млн квадратных метров жилого фонда, 256 предприятия, 6.3 тыс. железнодорожных путей, 656 медучреждений, 1177 учебных заведений, 668 детсадов, 198 складов, 20 торговых центров, 20 торгов.

Отмечается, что сокращение оценки ущерба от повреждений легковых автомобилей связано с пересчетом средних цен на транспорт, а также с получением более точных данных. По текущей оценке украинцы потеряли почти 105 тысяч легковых автомобилей, общая сумма ущерба от которых составляет 968 млн долл. (предварительная оценка – 1.6 млрд долл.). Эти счета не учитывают количества и стоимости "евроблей", так что фактическая сумма ущерба может быть выше, добавляют в КШЭ.

Об'єкти інфраструктури

Обсяг, одиниць

Загальні втрати, млн. дол.США

Житлові будинки, млн кв. метрів

44.8

$39 379

Дороги, тис. км

23.9

$30 034

Активи підприємств, одиниць

256

$11 499

Цивільні аеропорти, одиниць

11

$6 817

Залізнична інфраструктура та рухомий склад

6,3 тис.колій / 41 міст

$2 672

Заклади охорони здоров'я

656

$1 147

Мости та мостові переходи

304

$1 692

Легкові автомобілі, тис. од

104.9

$ 968

Заклади середньої та вищої освіти

1 177

$1 621

Земельний фонд, тис. га

4.7

$1 127

Адміністративні будівлі

111

$ 607

Дитячі садочки

668

$ 576

Релігійні споруди

141

$ 81

Порти та портова інфраструктура

4

$ 471

Військові аеродроми

12

$ 468

Культурні споруди

203

$ 270

Торгові центри

20

$ 345

Літак Ан-225 "Мрія"

1

$ 300

Складська інфраструктура

198

$ 323

Нафтобази

28

$ 227

Рітейл

2 910

$1 690

Інше

$1 641

РАЗОМ

$103 956

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, в частности – косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.

Предоставить информацию о потерях инфраструктуры можно на сайте "Россия заплатит", а также с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".

ЭП создала отдельную страницу для фиксации нанесенного Россией ущерба, подробнее по ссылке.

Экономическая правда
Укр / Рус
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