Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда 

В течение последней недели россияне нанесли 1 млрд долларов ущерба украинской инфраструктуре, и с 24 февраля ущерб для предприятий достиг 11,5 млрд долларов.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

При этом на 8 мая общая сумма прямого ущерба инфраструктуры, которую рассчитывают аналитики, уменьшилась на 2,6 млрд долл. до 103,9 млрд долл. вследствие пересчета потерь, причиненных отдельным категориям объектов железнодорожной инфраструктуры, религиозным и культурным сооружениям, а также потерь легковых авто.

За последнюю неделю произошел рост ущерба, нанесенного предприятиям, учебным заведениям и здравоохранению, детсадам, админзданиям и складской инфраструктуре.

Ущерб украинским предприятиям уже достиг 11.5 млрд долл., образовательным заведениям — 1.6 млрд долл., медучреждениям – 1.1 млрд долл. За время полномасштабного вторжения повреждено или захвачено по меньшей мере 44.8 млн квадратных метров жилого фонда, 256 предприятия, 6.3 тыс. железнодорожных путей, 656 медучреждений, 1177 учебных заведений, 668 детсадов, 198 складов, 20 торговых центров, 20 торгов.

Отмечается, что сокращение оценки ущерба от повреждений легковых автомобилей связано с пересчетом средних цен на транспорт, а также с получением более точных данных. По текущей оценке украинцы потеряли почти 105 тысяч легковых автомобилей, общая сумма ущерба от которых составляет 968 млн долл. (предварительная оценка – 1.6 млрд долл.). Эти счета не учитывают количества и стоимости "евроблей", так что фактическая сумма ущерба может быть выше, добавляют в КШЭ.

Об'єкти інфраструктури Обсяг, одиниць Загальні втрати, млн. дол.США Житлові будинки, млн кв. метрів 44.8 $39 379 Дороги, тис. км 23.9 $30 034 Активи підприємств, одиниць 256 $11 499 Цивільні аеропорти, одиниць 11 $6 817 Залізнична інфраструктура та рухомий склад 6,3 тис.колій / 41 міст $2 672 Заклади охорони здоров'я 656 $1 147 Мости та мостові переходи 304 $1 692 Легкові автомобілі, тис. од 104.9 $ 968 Заклади середньої та вищої освіти 1 177 $1 621 Земельний фонд, тис. га 4.7 $1 127 Адміністративні будівлі 111 $ 607 Дитячі садочки 668 $ 576 Релігійні споруди 141 $ 81 Порти та портова інфраструктура 4 $ 471 Військові аеродроми 12 $ 468 Культурні споруди 203 $ 270 Торгові центри 20 $ 345 Літак Ан-225 "Мрія" 1 $ 300 Складська інфраструктура 198 $ 323 Нафтобази 28 $ 227 Рітейл 2 910 $1 690 Інше $1 641 РАЗОМ $103 956

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, в частности – косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.

Предоставить информацию о потерях инфраструктуры можно на сайте "Россия заплатит", а также с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".