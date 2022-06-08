Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине до 20% к концу года

Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине до 20% к концу этого года - апрельский прогноз предполагал 15%.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи.

"Ростет инфляционное давление... Поэтому на этом этапе ожидается, что инфляция продолжит расти и может достичь 20% в декабре (против 15% в наших апрельских прогнозах)", - сказал Банерджи.

По его словам, рост инфляционного давления, в частности, обусловлен необходимостью покрытия бюджетных нужд в марте-мае за счет монетизации Нацбанка.

"Международные партнеры признали финансовые проблемы и уже выделили около $20 млрд на финансирование помощи Украине. Несмотря на эти значительные обязательства, сроки их погашения по-прежнему будут иметь решающее значение для удовлетворения текущих потребностей Украины", - сказал региональный директор ВБ.

При этом Всемирный банк не изменил прогноз падения ВВП Украины в 2022 году на уровне 44%.

"Но из-за длительной войны, когда в некоторых регионах Украины все еще продолжаются активные боевые действия, мы не можем быть уверены в наших предварительных прогнозах по восстановлению в среднесрочной перспективе", - резюмировал Банерджи.

Напомним:

Национальный банк в апреле заявлял, что фиксирует усиленное инфляционное давление из-за войны, в результате чего цены за год могут возрасти на 20%.

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Экономическая правда