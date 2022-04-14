Инфляция в этом году может превысить 20% – Нацбанк

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Национальный банк снова не изменил учетную ставку на уровне 10% и фиксирует усиленное инфляционное давление из-за войны, в результате чего цены за год могут возрасти на 20%.

Об этом говорится в итогах заседания Комитета по монетарной политике Национального банка. По оценкам регулятора, инфляционное давление будет сохраняться и в дальнейшем из-за последствий полномасштабной войны.

В этом году по итогам года инфляция может превысить отметку в 20%, но будет оставаться контролируемой. Удорожание товаров и услуг обуславливает нарушение производственных процессов и логистики, эффекты переноса девальвации курса гривны, которая произошла накануне войны и высокая стоимость энергоносителей.

При этом рост цен будет сдерживаться мерами НБУ и правительства, например, временной фиксацией курса гривни, снижением налогов, фиксацией тарифов на коммунальные услуги и госрегулированием цен на отдельные продукты питания и горючее. Кроме того, сдерживать цены будет излишек агропродукции из-за ограниченных возможностей экспорта.

Напоминаем:

Потребительские цены в Украине ускорили рост до 13,7% в годовом исчислении прежде всего в результате удорожания продовольствия и энергоносителей по данным марта.