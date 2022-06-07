В большинстве освобожденных населенных пунктов есть газ, электричество и водоснабжение

В большинстве освобожденных населенных пунктов есть газовое обеспечение (694 городов и сел), электроэнергия (почти 900), водоснабжение и водоотвод (627).

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Также он добавил, что уже готова первая часть справочника по восстановлению городов.

"В нем собраны типовые элементы профилей улиц для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта и автомобилей. Описаны объекты, которые размещаются на улицах", - резюмировал Тимошенко.

Напоминаем:

По состоянию на 3 июня Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов 1017 городов и сел.