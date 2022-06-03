Деоккупированные территории: в 300 населенных пунктах возобновили работу банки, в 700 открыто автомобильное сообщение
Пятница, 3 июня 2022, 21:15 -
Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов 1017 городов и сел. 370 из них уже разминированы, в других работают ГСЧС.
Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
По его словам, медицинские учреждения работают на 26% деоккупированных территорий. Продовольственные магазины работают более чем в 600 населенных пунктах.
Напоминаем:
На освобожденных территориях железнодорожное сообщение восстановлено на 45%, а 85% деоккупированных городов, поселков и сел – со светом.