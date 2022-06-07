США запретили американцам инвестировать в Россию

Министерство финансов США обновило правила и запретило американским инвесторам покупать российские корпоративные или суверенные долги на вторичном рынке.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Минфин США заблокировал инвесторам США покупку российского долга на вторичных рынках, что является предварительным запретом на инвестиции в новые выпуски российских государственных и корпоративных долгов.

В обновленных правилах говорится, что гражданам США по-прежнему запрещены новые инвестиции в Россию. Однако теперь запрет распространяется на "покупку как новых, так и существующих долговых и акционерных ценных бумаг, выпущенных юридическим лицом в Российской Федерации".

Инвесторам все равно будет разрешено продавать или передавать ценные бумаги, если они делают это неамериканскому контрагенту, а также они могут продолжать держать долги.

Вторичные покупки российских ценных бумаг в США и Европе были ограничены из-за санкций против банков типа Сбербанка и ВТБ Банка, а также из-за репутационной цены поддержки компаний из РФ. В то же время находились покупатели, стремившиеся выкупить российские долги с большим дисконтом в надежде, что с окончанием российской войны против Украины их котировки возрастут.

Отмечается, что инвесторы узнали о дополнительных ограничениях на торговлю российскими долговыми обязательствами из раздела "Распространенные вопросы" на сайте санкций США. Такое тихое объявление привело к путанице на рынке относительно новых правил.