США забороняють інвестиції в РФ та вводять санкції проти дочок Путіна

Сполучені Штати разом із G7 та ЄС запроваджують нові санкції проти дочок президента РФ Путіна, найбільших банків РФ Альфа банку та Сбєрбанку, а також забороняють всі нові інвестиції в Росію.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому.

Сбєрбанк є найбільшою фінансовою установою Росії, що знаходиться у власності уряду, а Альфа-Банк – найбільший приватним банком. Санкції заморозять будь-які їхні активи, які стосуються фінансової системи США, і заборонить громадянам США вести з ними бізнес.

Крім того, Штати запровадять повну заборону нових інвестицій в РФ. З цією метою президент США Джо Байден підпише новий указ, який включає заборону на нові інвестиції в Росію громадянами США незалежно від їхнього місцезнаходження.

"Цей крок базується на ухваленому понад 600 транснаціональними компаніями рішенні про вихід з Росії. Вихід приватного сектору включає виробників, енергетичні компанії, великі роздрібні торговці, фінансові установи, а також інших постачальників послуг, таких як юридичні та консалтингові фірми", – йдеться у заяві Білого Дому.

Третім кроком нових санкцій від США стали обмеження проти великих російських державних підприємств критичної сфери. Це заборонить громадянам США здійснювати операції з цими організаціями та заморозить будь-які їхні активи в юрисдикції Штатів. Детальний перелік Мінфін оприлюднить на наступний день у четвер.

І останньою частиною пакету є повне блокування активів повнолітніх дітей Путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова, а також членів Ради безпеки Росії, включно з експрезидентом і прем’єр-міністром Росії Дмітрієм Медведєвим та прем’єр-міністром Міхаілом Мішустіним

Санкції відключають їх від фінансової системи США та заморожують всі активи, які вони мають у Сполучених Штатах.

Нагадуємо:

Від колишньої дружини Людмили Путіної у нього дві доньки - Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Невідомо, чи є Путіна інші діти.

Євросоюз повідомив про п’ятий пакет санкції проти РФ у відповідь на звірства у Бучі, до якого увійшло вугільне ембарго проти агресора та заборона транзакцій з чотирма чільними російськими банками.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати в рамках нового пакету санкцій хочуть заборонити своїм громадянам здійснювати будь-які інвестиції в Росію.