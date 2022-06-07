Техногигант IBM объявил о прекращении работы в России
Вторник, 7 июня 2022, 16:29 -
Американский технологический гигант IBM объявил о прекращении работы в России на фоне военного вторжения в Украину.
Об этом пишет "Настоящее время".
IBM является одним из крупнейших производителей и поставщиков программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.
В марте IBM заявил, что осуждает войну, начатую Россией против Украины, и больше не будет продавать никаких технологий стране-агрессору.
Тогда же компания заявила о приостановлении деятельности в РФ. При этом IBM обещал поддержать своих сотрудников в России.
Экономическая правда
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