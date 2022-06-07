Техногигант IBM объявил о прекращении работы в России

Американский технологический гигант IBM объявил о прекращении работы в России на фоне военного вторжения в Украину.

Об этом пишет "Настоящее время".

IBM является одним из крупнейших производителей и поставщиков программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

В марте IBM заявил, что осуждает войну, начатую Россией против Украины, и больше не будет продавать никаких технологий стране-агрессору.

Тогда же компания заявила о приостановлении деятельности в РФ. При этом IBM обещал поддержать своих сотрудников в России.

Экономическая правда