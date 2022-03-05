"Война, а не конфликт": техногигант IBM больше не будет торговать с Россией

Технологический гигант IBM осуждает войну, начатую Россией против Украины, и больше не будет продавать никакие технологии стране-агрессору.

Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.

"Вчера я разговаривал с сотрудниками со всего мира по поводу трагедии войны в Украине. И я хочу подчеркнуть, что правильное слово – именно "война", а не "конфликт". IBM не терпит жестокости или актов агрессии, и мы осуждаем российскую войну против Украины", – пишет СЕО компании Арвинд Кришна.

Он пояснил, что компания не продает никаких технологий стране-агрессору, а также не имеет никакого бизнеса с российскими военными организациями.

Кришна рассказал, что компания делает для помощи Украине. В частности, IBM обеспечила релокацию сотрудников и их семей, психологическую поддержку. Также компания открыла сбор средств среди сотрудников и удваивает их благотворительные взносы.

Экономическая правда