На аукционе СЕТАМ продали два завода за 108 миллионов
Вторник, 7 июня 2022, 14:36 -
Ощадбанк и СЕТАМ провели успешный аукцион по продаже маслоэкстракционного завода и завода модифицированных жиров в Кропивницком стоимостью 108 миллионов.
Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.
Отмечается, что продажи прошли на условиях финансового лизинга. Оплата будет производиться равными частями в течение 84 месяцев с даты заключения договора.
"Ощад продолжает работу по сокращению неработающего портфеля и реализации взысканного имущества. В новых реалиях успешное соглашение по продаже наших лотов на СЕТАМ еще более ценное", – отметил заместитель председателя правления Арсен Милютин.
Напоминаем:
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 27,4% по сравнению с 27,1% на 1 апреля.