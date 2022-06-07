На аукционе СЕТАМ продали два завода за 108 миллионов

Ощадбанк и СЕТАМ провели успешный аукцион по продаже маслоэкстракционного завода и завода модифицированных жиров в Кропивницком стоимостью 108 миллионов.

Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

Отмечается, что продажи прошли на условиях финансового лизинга. Оплата будет производиться равными частями в течение 84 месяцев с даты заключения договора.

"Ощад продолжает работу по сокращению неработающего портфеля и реализации взысканного имущества. В новых реалиях успешное соглашение по продаже наших лотов на СЕТАМ еще более ценное", – отметил заместитель председателя правления Арсен Милютин.

Напоминаем:

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 27,4% по сравнению с 27,1% на 1 апреля.