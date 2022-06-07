Минэнерго о следующем отопительном сезоне: должны готовиться ко всем сценариям
В Министерстве энергетики заявили, что в следующем отопительном сезоне нужно готовиться ко всем возможным сценариям, учитывая военную угрозу энергосистеме и высокие цены на энергоресурсы в мире.
Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.
Во время заседания комиссии по ОЗП речь шла о необходимости актуализации графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность резервов генерирующих мощностей при любых сценариях.
"Кроме своевременного выполнения ремонтной кампании, должны быть готовы к оперативному реагированию и нестандартным подходам, как это было в прошлом отопительном сезоне", - заявил он.
Напоминаем:
Отопительный сезон 2022/2023 годов Украина пройдет без каких-либо российских энергоносителей.
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