Минэнерго о следующем отопительном сезоне: должны готовиться ко всем сценариям

В Министерстве энергетики заявили, что в следующем отопительном сезоне нужно готовиться ко всем возможным сценариям, учитывая военную угрозу энергосистеме и высокие цены на энергоресурсы в мире.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Во время заседания комиссии по ОЗП речь шла о необходимости актуализации графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность резервов генерирующих мощностей при любых сценариях.

"Кроме своевременного выполнения ремонтной кампании, должны быть готовы к оперативному реагированию и нестандартным подходам, как это было в прошлом отопительном сезоне", - заявил он.

Напоминаем:

Отопительный сезон 2022/2023 годов Украина пройдет без каких-либо российских энергоносителей.

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