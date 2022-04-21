Следующий отопительный сезон пройдет без российских энергоносителей – министр

Отопительный сезон 2022/2023 годов Украина пройдет без каких-либо российских энергоносителей.

Об этом написал министр энергетики Герман Галущенко в колонке для Экономической правды.

Он отметил, что в этом отопительном сезоне Украина уже диверсифицировала поставки угля – больше половины импортируемого во время ОЗП 2021/2022 годов угля поступило морем - с ноября 2021 года поступило 18 судов (1,424 млн тонн).

"На следующий сезон будем отрабатывать логистику уже в плановом режиме. Кроме того, вместе с нашими западными партнерами разрабатываем механизмы диверсификации источников и поставок энергоносителей в Европу", – добавил министр.

Глава Минэнерго также напомнил о готовности НАЭК "Энергоатом" полностью отказаться от российского ядерного топлива.

Одним из способов избавиться от энергетической зависимости от России также станет экспорт украинской электроэнергии в европейские страны, который Украина сможет начать благодаря объединению с ENTSO-E.

"Задачей является обеспечение стабильного прохождения следующего отопительного сезона – 2022/2023 годов. Он будет отличаться от всех предыдущих. Не только для Украины, но и всей Европы. Следующий отопительный сезон Украина пройдет без каких-либо российских энергоносителей", – подчеркнул он.

По мнению министра, транзит газа по Украине россияне используют для шантажа.

"В период наибольшего роста цен на рынках Европы в октябре-декабре среднемесячный транзит газа из РФ в ЕС был на 17% ниже, чем в январе-августе. Это еще раз доказало, что газопроводы, которые строит РФ, имеют не экономические цели", – отметил Галущенко.

Глава Минэнерго подчеркнул, что сейчас главная задача – остановить войну.

"Это можно сделать, перекрыв вентиль ее финансирования. Для этого ЕС следует отказаться от покупки российских энергоресурсов. Эмбарго на импорт угля – первый, но недостаточный шаг. Это всего 4 млрд евро, между тем как газ и нефтепродукты стоят более 87 млрд евро в год для Европы", – отметил Галущенко.

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Экономическая правда