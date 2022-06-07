Бензовозы пересекают границу вне очереди, чтобы быстрее завозить горючее

Пограничники и таможенники в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с горючим и за горючим в страны Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Это будет способствовать скорейшему решению проблемы дефицита горючего в Украине, считают пограничники.

"Зеленые коридоры" для грузовиков, перевозящих горючее, согласованы со сопредельными странами. Автомобили, транспортирующие горючее, проходят необходимые погранично-таможенные процедуры контроля в приоритетном порядке как со стороны соседней страны, так и в Украине.

В случае возникновения очередей на государственной границе бензовозам предоставляется приоритет в пересечении границы, в частности, с выделением дополнительных полос для движения, отметил начальник пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Роман Павленко.

Грузовики с цистернами, следующие в страны ЕС за горючим, также проходят оформление вне очереди.

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Напоминаем:

Оперативный штаб при Кабинете Министров 17 мая решил временно отказаться от госрегулирования цен на бензин и дизель. В правительстве подчеркнули, что такой шаг позволит операторам рынка насытить рынок необходимым ресурсом европейского и других рынков.

Уничтожение Кременчугского НПЗ, являвшегося основным производителем горючего в Украине, а также ряда крупных нефтебаз привели к нехватке горючего на АЗС. Ситуация должна уладиться в течение нескольких недель, пока рынок не перестроится на поставки из ЕС.