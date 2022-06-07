Япония добавила в санкционный список два крупных российских банка и один белорусский

Японское правительство заявило, что заморозит активы еще двух российских банков – Кредитного банка Москвы и "Россельхозбанка", а также добавило в санкционный список еще один белорусский банк – Белинвестбанк.

Об этом пишет Nikkei со ссылкой на заявление МИДа Японии.

Московский кредитный банк и Россельхозбанк входят в десятку крупнейших банков России. Белинвестбанк также входит в топ-10 в своей стране.

Отмечается, что активы этих банков будут заморожены, а сделки с ними будут нуждаться в предварительном одобрении правительства, начиная с 7 июля.

С этими дополнениями санкции Японии охватят 12 российских банков и 4 белорусских.

Правительство Японии также ввело запрет на экспорт в Россию продуктов, которые могли бы помочь укрепить ее "промышленную базу".

Представитель правительства сообщил, что перечень товаров будет уточнен позже.

Напомним:

Ранее сообщалось, что японское правительство расширяет список товаров и технологий, запрещенных для экспорта в Россию. В список, в частности, вошли высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений.

Экономическая правда