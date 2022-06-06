Украинский производитель систем безопасности Ajax Systems вышел на австралийский рынок

Украинский производитель систем безопасности Ajax Systems начинает продажу продуктов в Австралии.

Об этом сообщается на сайте компании.

Ajax Systems объявил о сотрудничестве со своим первым официальным дистрибьютором в регионе – NAS Australia.

"Компания NAS Australia основана в 1982 году и предлагает лучшие решения для ТВ-сигнала, безопасности и индивидуального монтажа систем. Команда NAS Australia – эксперты и профессионалы с 40-летним опытом в индустрии", – говорится в сообщении.

Сотрудничество означает, что NAS Australia готова снабжать профессиональными системами Ajax своих клиентов в регионе, пояснили в компании.

"Сегодня компания работает над расширением своего присутствия в тех регионах мира, где используется частота 915 МГц. Специально для местного рынка производитель также изменил цвет светодиодного индикатора Ajax StreetSiren на синий – поскольку в Австралии красный цвет обычно применяется в пожарных датчиках", – говорится в сообщении.

Ajax Systems – крупнейший производитель систем безопасности в Европе. В продуктовой линейке Ajax более 50 беспроводных и проводных устройств для охраны помещений и улиц.

"Сегодня Ajax надежно защищает более 1,5 млн человек в 130 странах мира", – говорят в компании.

Напомним:

Украинский разработчик и производитель профессиональных систем безопасности Ajax Systems начал продажи в США вместе со своим первым дистрибьютором в Северной Америке SS&SI.

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Экономическая правда