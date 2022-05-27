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Украинский Ajax Systems начал продажи своих охранных систем в США

Пятница, 27 мая 2022, 18:37 - Алексей Павлыш

Украинский разработчик и производитель профессиональных систем безопасности Ajax Systems начал продажи в США вместе со своим первым дистрибьютором в Северной Америке SS&SI.

Об этом сообщил в Facebook основатель компании Александр Конотопский.

"Сегодня мы начинаем продажу в США вместе с нашим первым дистрибьютором в Северной Америке SS&SI. Приехали первые поставки.

6 лет мы готовились к этому шагу. Самый большой рынок охранных систем в мире. И самый конкурентный. Посмотрим, насколько мы круты", – написал он.

Как говорится в заявлении на сайте компании, Ajax Systems начала продажи в Северной Америке: завершила свою первую поставку первому официальному партнеру в регионе – дистрибьютору SS&Si Dealer Network.

На основании дистрибьюторского соглашения SS&Si сможет предоставить своим клиентам профессиональную систему безопасности Ajax.

"Получив сертификаты FCC и IC, Ajax сосредоточена на росте своего присутствия на рынках, где используется диапазон частот 915 МГц, включая США, Канаду, Австралию, Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию", - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что Ajax Systems является самым крупным производителем систем безопасности в Европе. Ассортимент продукции состоит из более чем 50 беспроводных и проводных устройств для защиты помещений и близлежащих территорий.

Ajax защищает более 1 500 000 человек в 130 странах, добавляют в компании.

В мае Ajax Systems объявил, что открывает первый завод за границей – в Стамбуле (Турция). Предполагается, что на новом заводе площадью 8300 кв.м будет производиться вся линейка устройств Ajax, дублируя существующее производство в Украине.

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