УЗ претендует на российскую долю Крюковского вагоностроительного завода
Укрзализныця претендует на управление российской долей "Крюковского вагоностроительного завода" (КВСЗ).
Об этом в интервью Forbes заявил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.
Корпоративные права завода арестованы из-за закупки комплектующих у компаний, связанных с его акционером, гражданином РФ Станиславом Гамзаловым.
"Если доля КВНЗ переходит в АРМА, мы будем претендовать на то, чтобы УЗ стала управляющей компанией этим пакетом акций", - заявил Камышин.
По его словам, такое решение позволит госкомпании развить отношения с заводом на новом уровне, добавил глава УЗ.
"Передача пакета российского акционера в управление украинской госкомпании будет способствовать привлечению новых контрактов от УЗ. Для нас важно оказать влияние на стратегические и технологические решения", - добавил он.
Напомним:
Прокуратура разоблачила схему вывода средств "Крюковского вагоностроительного завода" на счета российских предприятий.
В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии гражданина РФ, которому принадлежит 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", заводом систематически производились закупки деталей для строительства вагонов у предприятий из Российской Федерации по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости.
25% акций предприятия принадлежит россиянину Станиславу Гамзалову, 37% – украинцу Владимиру Приходько.
Экономическая правда
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