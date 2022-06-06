УЗ претендует на российскую долю Крюковского вагоностроительного завода

Укрзализныця претендует на управление российской долей "Крюковского вагоностроительного завода" (КВСЗ).

Об этом в интервью Forbes заявил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

Корпоративные права завода арестованы из-за закупки комплектующих у компаний, связанных с его акционером, гражданином РФ Станиславом Гамзаловым.

"Если доля КВНЗ переходит в АРМА, мы будем претендовать на то, чтобы УЗ стала управляющей компанией этим пакетом акций", - заявил Камышин.

По его словам, такое решение позволит госкомпании развить отношения с заводом на новом уровне, добавил глава УЗ.

"Передача пакета российского акционера в управление украинской госкомпании будет способствовать привлечению новых контрактов от УЗ. Для нас важно оказать влияние на стратегические и технологические решения", - добавил он.

Напомним:

Прокуратура разоблачила схему вывода средств "Крюковского вагоностроительного завода" на счета российских предприятий.

В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии гражданина РФ, которому принадлежит 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", заводом систематически производились закупки деталей для строительства вагонов у предприятий из Российской Федерации по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости.

25% акций предприятия принадлежит россиянину Станиславу Гамзалову, 37% – украинцу Владимиру Приходько.

Экономическая правда