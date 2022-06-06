UniCredit расширяет поиск покупателей на "дочку" в РФ на Индию и Китай – СМИ

Итальянский банк UniCredit расширил поиск покупателя на свой российский бизнес за пределы местных инвесторов, активизируя усилия по выходу из страны. Российскую "дочку" могут продать инвесторам из Индии и Китая.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что UniCredit провела переговоры с местными инвесторами, однако усиление западных санкций повредило этим усилиям, что заставило расширить поиск и включить в него такие страны как Китай и Индия.

По словам собеседников агентства, покупатели из этих двух стран могут быть открыты для сделки.

Один из источников сказал, что ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, но не назвал их.

В мае гендиректор UniCredit Андреа Орсель заявил, что санкции постепенно снижают шансы на сделку с российским покупателем, и "окно стало достаточно малым".

"Инвесторы в Китае, Индии или Турции – странах, которые не поддержали санкции против России – могут быть заинтересованы в активах, цена которых была снижена из-за бегства западных фирм после войны в Украине.

Ранее российский бизнесмен Владимир Потанин, чья холдинговая компания "Интеррос" купила российское подразделение Societe Generale – "Росбанк", заявил, что отклонил предложение купить местное подразделение UniCredit", - пишет издание.

UniCredit входит в число европейских банков с самым большим участием России, где он управляет 14-м по величине кредитором страны.

Напомним:

Сообщалось, что итальянский банк UniCredit и американская Citigroup ведут переговоры о продаже своих бизнесов в России.

Экономическая правда