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Укр / Рус

UniCredit и Citigroup могут обменять свои активы в России – FT

Воскресенье, 15 мая 2022, 15:31 - Cергей Мельник
 
Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Итальянский банк UniCredit и американская Citigroup ведут переговоры о продаже своих бизнесов в России. 

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компаний. 

По их словам, UniCredit получил несколько предложений от российских финансовых организаций после того, как глава компании Андреа Орчел заявил, что банк рассматривает возможность прекращения деятельности в России из-за войны в Украине.

Одним из претендентов на покупку бизнеса UniCredit, по данным FT, был "Интеррос" миллиардера Владимира Потанина. Итальянский банк, впрочем, отказался от сделки из-за невыгодных условий, рассказали источники газеты.

"Зачем нам отдавать своей бизнес всего за рубль?", — отметил один из них.

UniCredit продолжает обсуждать продажу бизнеса с несколькими финансовыми учреждениями, не попавшими под западные санкции, включая организации, которые хотят расширить свою деятельность в российском банковском секторе.

UniCredit и Citigroup также рассматривают возможность обмена своих активов в России на зарубежные бизнесы российских банков, рассказали собеседники издания. 

По данным одного из них, UniCredit уже обменивает российские кредитные портфели на зарубежные, что позволило банку снизить чистый трансграничный риск в России с 4,5 млрд евро в начале марта до 3,2 млрд евро к концу апреля.

При этом Citi надеется не обменять, а продать свои российские активы компании, не попавшей под санкции, и уже ведет "многочисленные переговоры" с несколькими российскими банками среднего размера, указал осведомленный источник. 

Зарубежные банки также обсуждают с регуляторами возможность получения специальных льгот для продажи российских подразделений физическим и юридическим лицам под санкциями, сообщает FT. 

"Если вы не можете продать что-то человеку под санкциями, что остается делать? Вы идете разговаривать с тем, кто вводил эти санкции", – отметил в беседе с газетой банкир. 

По его словам, регуляторы разрешили компаниям заключать сделки с "определенным типом" попавших под санкции контрагентов.

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UniCredit Citigroup банки Россия санкции
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