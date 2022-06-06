Бывший завод Renault в Москве после смены владельца переименовали в "Москвич"

Бывший завод Renault в Москве – ЗАО "Рено Россия" – официально переименовали в АО "Московский автомобильный завод Москвич".

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные госреестра.

Соответствующие изменения в реестр внесли 3 июня, там же зафиксировано и смену руководителя – вместо Яна Птачека им стал заместитель председателя дептранса Дмитрий Пронин.

Также отмечается, что совладельцем компании является ООО "Центр развития технологий", через АО "Особая экономическая зона "Зеленоград" контролируется департаментом имущества Москвы.

Напомним:

В мае стало известно, что российские активы французской автомобилестроительной компании Renault перешли в государственную собственность РФ.

В результате операций частицы в активах распределятся следующим образом:

100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть Правительство Москвы.

67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ".

Оставшиеся акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит ДК "Ростех".

Также сообщалось об опционе на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault в Москве возобновят производство автомобилей под "историческим" брендом "Москвич".

Экономическая правда