США позволят двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу – СМИ

Соединенные Штаты дали "зеленый свет" двум европейским компаниям, итальянской Eni и испанской Repsol, для поставок венесуэльской нефти в Европу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близких к процессу собеседников.

Госдепартамент США около месяца назад обратился с письмами к компаниям и призвал их возобновить поставки в надежде, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить зависимость от России. В письмах компании уверяли, что им не будут угрожать штрафы за ввоз венесуэльских нефтяных грузов для взыскания задолженности.

Такой шаг не только перенаправит часть грузов Венесуэлы из Китая, но и может оказать влияние на президента Венесуэлы Николаса Мадуро на возобновление политических переговоров с оппозицией.

Компании смогут доставлять венесуэльскую нефть уже в следующем месяце, чтобы заменить российские поставки на европейском рынке. Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года.

Ожидается, что покупка нефти Eni и Repsol не будут большими и не окажут существенного влияния на мировые цены на нефть. Кроме того, Венесуэла не будет получать средства напрямую – нефтяные поставки будут засчитываться стране в погашение ее долга. Как следствие, Вашингтон считает, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA не получит финансовую выгоду от этих операций, в отличие от ее продаж нефти Китая.

Ключевым условием, сказал один из людей, было то, что полученная нефть "должна отправиться в Европу. Ее нельзя перепродать в другом месте".

Согласно предварительной программе загрузки PDVSA от 3 июня, которую увидело Reuters, PDVSA не планировала передавать грузы для Eni и Repsol в этом месяце.

Напоминаем:

В марте сообщалось, что США могут ослабить санкции против Венесуэлы при условии, что она будет поставлять Штатам нефть.

Нефтяная палата Венесуэлы заявила, что страна может увеличить добычу на 400 000 баррелей в сутки, если США одобрят запросы партнеров государственной PDVSA.

После Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго. Кроме того, Евросоюз включил в меры запрет на страхование танкеров с российской нефтью.

Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года. Во времена бывшего президента Дональда Трампа США пытались взорвать режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Штаты ужесточали санкции и признавали лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным главой государства. Мадуро, однако, наладил более тесные связи с Россией.