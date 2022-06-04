В Мариуполь приехало уже второе судно для кражи металла

В акваторию Мариупольского порта зашло уже второе судно под флагом России и швартуется под погрузку металлопроката.

Об этом в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Аппетит приходит во время еды. Мародеры", - добавил он

Напоминаем:

Российские оккупанты пытаются частично восстанавливать порт в оккупированном Мариуполе, на территории которого находятся украинский металл и зерно, что сигнализирует о намерении врага вывозить ворованное украинское имущество.

По словам директора порта Барского, на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн дол. Зерна было существенно меньше – 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов.