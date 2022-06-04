Казахстан переименовал свою нефть на экспорт, чтобы ее не путали с российской

Казахстан меняет название своей нефти, которую она экспортирует через российские порты, на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), чтобы дистанцировать ее от нефти российского происхождения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ответ казахстанского производителя нефти СНПС-Актобемунайгаз по запросу агентства.

Таким образом, производитель хочет избежать рисков санкций и проблем с финансированием:

"В связи с последними значительными геополитическими изменениями... и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты с июня 2022 года для сорта применяется следующее название – KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)" – отметил производитель.

Четыре источника агентства в казахстанских нефтяных компаниях, занимающихся транзитом через российские морские порты, также подтвердили изменение названия своей нефти и добавили, что изменение на KEBCO вступит в силу с понедельника, 6 июня, для всех официальных документов.

По словам одного из собеседников агентства, Министерство энергетики Казахстана намерено попросить разрешение у правительства на официальное использование нового сорта.

Казахстан использует российские морские порты в качестве транзитного маршрута для 20% своего экспортного потока нефти, или около 13,3 млн. тонн в 2021 году. По словам трейдеров, казахстанские поставки неоднократно принимались за российские бочки. Нефтяники надеются, что смогут добыть в борьбе лучшие цены на свою нефть и легче ее продавать, если в документах будет четко указано, что она не поступает из России.

Скидка на российскую нефть Urals до Brent с конца марта достигла исторического рекорда более чем в 30 долларов за баррель.

Напоминаем:

После Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго. Кроме того, Евросоюз включил в меры запрет на страхование танкеров с российской нефтью.