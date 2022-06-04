В январе-апреле Газпром сократил транзит через Украину более чем на 35%

За первые четыре месяца года российский Газпром сократил транзит газа по украинской газотранспортной системе на 35,7% до 9 млрд кубов в годовом исчислении.

Об этом глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон рассказал в интервью Укринформу.

"Если сравнивать с объемами транзита за первые четыре месяца 2021 года, то в аналогичных месяцах 2022 года они снизились с 14 млрд. кубометров до примерно 9 млрд. кубометров, хотя транзитные мощности ГТС Украины не уменьшались", - рассказал он.

По словам Макогона, в январе и 1-23 февраля "Газпром" не использовал значительную часть забронированных мощностей. Вместо этого сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину российский монополист увеличил заявки на транзит до законтрактованного максимума, то есть около 109 млн кубометров в сутки. К концу марта забронированные мощности практически используются полностью.

Однако с апреля "Газпром" снова перестал использовать значительную часть забронированных мощностей. Транзит существенно сократился – до 45-55 млн кубов в сутки с 11 мая – после того, как Газпром остановил транспортировку газа через точку соединения "Сохрановка" из-за украинского предупреждения о несанкционированных отборах газа оккупантами.

Как альтернативу мы предложили перевести транзит на точку "Суджа", как это было в 2020 году. Однако Газпром без наличных причин, потому что для перевода есть все технические возможности, игнорирует это предложение и не использует в полном объеме даже забронированные мощности "Суджи" (77 млн. кубометров)", – отмечает Макогон.

Кроме того, Газпром не уплатил средства за транзит газа по Украине за июнь в полном объеме, что нарушает со стороны Газпрома условия принципа транзитного соглашения "качай или плати". Глава ОГТС добавил, что "сегодня Газпром очевидно платит меньше, чем должен по контракту, без всяких на то юридических оснований".

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" приступил к передарбитражной процедуре из-за невыполнения "Газпромом" условия "качай или платы" по контракту на транзит газа, то есть неполной уплаты забронированных мощностей.

С 11 мая Украина остановила прокачку газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", где проходит почти треть транзита газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из РФ в Европу, из-за временной оккупации этой территории Украины.

Чтобы транзитные обязательства перед европейскими партнерами полностью выполнялись, ОГТС предложил временно перенести недоступные мощности с "Сохрановки" на "Суджу", которая находится на подконтрольной Украине территории, но в "Газпроме" это делать отказались.