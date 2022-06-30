Украина получила почти полмиллиарда евро от Британии

Украина получила кредит на сумму 446,8 млн. евро в рамках проекта Всемирного банка, из которых 424,6 млн. евро обеспечено гарантиями Британии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Речь идет о проекте Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Общая сумма поддержки составляет 446,8 млн. евро, и в рамках этого финансирования гарантия Британии составляет 424,6 млн. евро.

Как отметил Министр финансов Сергей Марченко, привлеченные средства позволят обеспечить должное финансирование для работников бюджетной сферы.

А именно средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном так и региональном уровнях.

Напоминаем:

Украина и Всемирный банк подписали соглашение о ссуде в размере 1,5 млрд долларов, которое направят на финансирование заработных плат бюджетным работникам сферы образования.