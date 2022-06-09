Україна та Світовий банк домовилися про $1,5 мільярда на зарплати освітянам

Україна та Світовий банк підписали угоду про позику у розмірі 1,5 млрд доларів, яку спрямують на фінансування заробітних плат бюджетним працівникам сфери освіти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

В уряді нагадали, що у квітні Світовий банк надав пропозицію Уряду України для старту підготовки нового інвестиційного проекту з невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні. Проєкт отримав фінансові гарантії від Великобританії, Нідерландів, Литви та Латвії. Крім того, паралельне фінансування отримано від Італії, а майбутні гарантії очікуються від Данії.

"Даний проєкт також буде співфінансуватися зі внесків нового багатостороннього донорського фонду, який планується створити", – зазначають у Мінфіні.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.

Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко і Регіональний директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі. Фінансування буде надане в рамках угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та угоди з Міжнародною асоціацією розвитку за проєктом "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Нагадуємо:

Виконавча рада Світового банку у вівторок схвалила додаткове фінансування для України в розмірі 1,49 мільярда доларів для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам, загалом збільшивши обіцяну суму підтримки банку до більш ніж 4 мільярдів доларів.