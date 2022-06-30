Ни офисов, ни людей: к концу июня Luxoft полностью уйдет из России

К концу июня IT-компания Luxoft полностью выйдет из Российской Федерации.

Об этом заявила исполнительный директор украинского офиса Luxoft Елена Самборская в интервью Всеволоду Некрасову.

"У нас есть определенные обязанности перед клиентами, и если мы разорвем контракт прямо сейчас, у нас будут огромные судебные проблемы по контрактам. Некоторые контракты были переведены на другие неаффилированные компании, определенные прекращены. Компания шаг за шагом движется к заявленной цели: до конца июня Luxoft полностью выходит из России, там не будет ни офисов, ни людей", – заявила Самборская.

Для сотрудников компания разработала программу внутренней релокации. "Кто не хочет, тот ищет другую работу и переходит работать к другим работодателям", – добавила она.

В российском офисе работало до 4 тысяч сотрудников. В основном, они были заняты на локальных проектах. Определенная часть работала над заказами иностранных клиентов, что было приостановлено уже в апреле.

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Экономическая правда